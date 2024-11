El PS5 Pro no llegará a un mercado muy importante

El PlayStation 5 Pro ha llegado a las manos de todos los jugadores interesados. Sin embargo, no todos pueden adquirir este hardware, incluso si tienen el dinero suficiente. Por cuestiones de Wi-Fi, aquellos que viven en China y la India simplemente no pueden comprar el PS5 Pro.

La razón es bastante sencilla, ya que la PS5 Pro utiliza la tecnología Wi-Fi 7, que aún no está permitida en países como India o China. Sony India ha confirmado que la banda de 6 GHz utilizada por la consola no se ha autorizado en su país, lo que impide que el dispositivo se comercialice oficialmente allí. Lo mismo sucede en China. De esta forma, cerca del 35% de la población mundial no tiene acceso a esta consola.

Si bien Sony podría optar por lanzar el PS5 Pro en estas regiones, al no aprovechar todos los beneficios que ofrece el Wi-Fi 7, como velocidades de hasta 46 Gbps y una latencia más baja, Sony tomó la decisión de no lanzar la consola en el mercado de la India por el momento. Sin embargo, no todo está perdido, que se espera que se apruebe el uso de esta tecnología en la India en los próximos seis meses.

De esta forma, los usuarios de este país tienen dos opciones: comprar un PS5 Pro en otro mercado y no aprovechar todas sus capacidades, o esperarse hasta algún punto del 2025 para que la consola llegue oficialmente a su mercado. En temas relacionados, Sony revela las ventas totales del PS5.

Nota del Autor:

Si bien Estados Unidos, Europa y Japón son mercados importantes, no hay que olvidar el resto de los países emergentes que aportan bastante a las ventas de consolas. Limitar las opciones nunca es positivo, y si Sony desea alcanzar los números del PS4, esto es algo que necesitan solucionar lo antes posible.

