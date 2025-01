El pasado mes de octubre llegó al mercado el remake de Silent Hill 2. Después de años de dudas, la recepción del juego, por parte de nuevos fans y veteranos, fue positiva. Si bien las críticas fueron favorables en su momento, no había información sobre sus ventas. Buena, tras un par de meses, se ha confirmado que el trabajo de Bloober Team ha vendido más de dos millones de unidades.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el remake de Silent Hill 2 ha vendido más de dos millones de unidades desde su lanzamiento en octubre del año pasado. Notablemente, el juego alcanzó el millón de unidades vendidas en menos de una semana, por lo que el 50% de sus ventas se han generado entre octubre de 2024 y enero de 2025.

SILENT HILL 2 has now shipped over 2 million copies worldwide.

