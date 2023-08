Regresan los Spy Kids con nueva película

Ya hay fotos y fecha de lanzamiento de la película Spy Kids: Armageddon, dirigida por Robert Rodriguez, que reinicia la popular franquicia familiar con nuevos personajes. En el avance de la película de Netflix, las nuevas jóvenes estrellas, Connor Esterson y Everly Carganilla, interpretan a hermanos que descubren el escondite secreto de espías de sus padres (Gina Rodriguez y Zachary Levi). Su madre aparece entonces a través de una grabación holográfica para avisarles que “algo ha salido terriblemente mal”.

Al igual que en la película original de Spy Kids, el dúo se encuentra con la tarea de salvar a sus padres después de una misión fallida y toman el manto de espionaje ellos mismos. Se embarcan en una aventura, completa con aviones espía, dispositivos y los característicos trajes negros y gafas de sol de la franquicia.

“Cuando los hijos de los mejores agentes secretos del mundo sin saberlo ayudan a un poderoso desarrollador de videojuegos a liberar un virus informático que le da control sobre toda la tecnología, deben convertirse en espías ellos mismos para salvar a sus padres y al mundo”, dice la sinopsis oficial de la película.

Al preguntar si la nueva película se conectará con las originales, Rodriguez, quien comenzó a trabajar con Netflix en su película de superhéroes apta para toda la familia “We Can Be Heroes” en 2020, contestó:

“Eso es información clasificada”.

Pero promete que mucho de Armageddon “resuena más cierto ahora que hace 20 años”.

“Tendremos un elenco nuevo y divertido, Gina Rodriguez y Zachary Levi son maravillosos juntos, y nuestros nuevos Spy Kids, Connor y Everly, son simplemente mágicos”, dice Rodriguez, de 55 años. “Son súper talentosos y muy divertidos de ver”.

En cuanto a lo que lo sigue atrayendo de la franquicia Spy Kids, el cineasta dice:

“He escuchado a muchas familias decir cuánto han disfrutado estas películas a lo largo de sus vidas. Y ahora muchos niños que disfrutaron de las primeras películas cuando eran niños son padres ahora y disfrutan compartiéndolas con sus hijos”. “Y personalmente, esta serie se basó en mi crecimiento en una familia de 10 hijos con un tío agente especial del FBI”, comparte Rodriguez. “Estas películas fueron creadas por mi familia y por mí, así que, de alguna manera, esta es nuestra serie de películas de James Bond. Nos encantaría hacerlas para siempre. Son empoderadoras para los niños y una experiencia de unión para las familias”.

Rodriguez previamente escribió y dirigió las cuatro películas originales de Spy Kids, que seguían a Carmen y Juni Cortez (Alexa PenaVega y Daryl Sabara) como los hijos de dos agentes de la Organización de Super Espías, interpretados por Antonio Banderas y Carla Gugino.

Las primeras tres películas de la serie se estrenaron entre 2001 y 2003, mientras que una cuarta película, “All the Time in the World“, se lanzó en 2011.

Varios actores de alto perfil, incluido el colaborador frecuente de Rodriguez, Danny Trejo, Alan Cummings, Steve Buscemi, Tony Shalhoub, Sylvester Stallone, George Clooney y Jessica Alba, hicieron apariciones en toda la serie de películas originales.

PEOPLE confirmó que un reinicio de Spy Kids estaba en desarrollo en enero de 2021. Rodriguez colaboró ​​con su hijo Racer Max en el guión de la película.

“Racer es mi colaborador más valioso; sabe lo que me gusta, ya que hemos trabajado juntos desde que él podía gatear, así que nuestras ideas encajan bien”, dice el director. “Y es muy trabajador, me supera ampliamente, al igual que lo hacía cuando era niño. Lo llamé apropiadamente”.

Spy Kids: Armageddon se estrena en Netflix el 22 de septiembre.

Vía: People

Nota del editor: ¿Como que está de moda este rollo no? Eso me recuerda que tengo que checar si ya hay capítulos nuevos de Spy X Family

j