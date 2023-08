Disney confirma oscura teoría de El Rey León

A pesar de producir las películas infantiles más populares del mundo, Disney no es ajeno a la oscuridad, pero una teoría de fan de “El Rey León” recientemente confirmada va más allá de lo que nadie esperaba. Desde la madre de Bambi hasta la escena de la Isla de los Placeres de Pinocho, muchas películas de Disney tienen momentos deliberadamente oscuros, pero resulta que un detalle sin resolver de la película original de “El Rey León” supera a todos los demás.

En la película original, los fanáticos aprenden que debido a su insaciable apetito y caza imprudente, las hienas de las Tierras del Reino han sido desterradas al Cementerio de Elefantes. En última instancia, Scar logra reclutar a las hienas como su ejército personal prometiéndoles que podrán cazar libremente, una decisión que termina diezmando el ecosistema. Sin embargo, los fanáticos notaron un problema con esta situación: si las hienas están desterradas a un lugar con prácticamente nada de comida, ¿cómo sobreviven en semejante cantidad? Una oscura teoría de fanáticos sugirió que rutinariamente se canibalizan entre sí, y ahora Disney ha dejado saber a los fanáticos que eso es 100% cierto.

“Disney Villains: Scar” es una nueva serie de Chuck Brown, Trevor Fraley, Chiara Di Francia y Jeff Eckleberry que cubre los días después del nacimiento de Simba, cuando Scar comenzó a planear su venganza contra Mufasa. En el número 3, después de encontrarse con dos buitres que le ofrecen presentarle un posible ejército, Scar espía a una asamblea de hienas. Su líder, la aterradora Reina de los Devoradores de Huesos, reconoce que sus súbditos están muriendo de hambre y declara que Shenzi será el próximo sacrificio. Las otras hienas atacan, intentando convertir a la personaje de la película interpretada por Whoopi Goldberg en su comida. Y esto no es una ocasión aislada; la Reina específicamente dice que Shenzi ha “comido hasta hartarse en banquetes como estos. Ahora es tu turno de ser el banquete”. Sin duda, es increíblemente inusual que Disney confirme que un personaje querido es un caníbal en una propiedad con licencia.

En última instancia, confirmar que las hienas son caníbales es inteligente en varios aspectos. En primer lugar, es fiel a la naturaleza, donde se sabe que las hienas atacan y comen a sus congéneres. En segundo lugar, identifica astutamente a las hienas como seres que existen fuera del famoso “Círculo de la Vida” de Mufasa, convirtiéndolas en un ciclo cerrado antinatural. En tercer lugar, muestra cuán desesperadas estaban las hienas y por qué decidieron unirse a Scar a pesar de desconfiar de los leones. Incluso puede explicar por qué las fuerzas de Scar destruyeron las Tierras del Reino tan rápidamente; si las hienas se excedieron antes de su destierro, entonces años de hambre y canibalismo probablemente las convirtieron en algo peor. Por último, agrega un nivel adicional de ironía al destino final de Scar; devorado por los carroñeros a quienes prometió alimentar.

Siempre es divertido descubrir secretos oscuros que acechan en las propiedades de Disney, pero al igual que muchas de las elecciones que hacen que “El Rey León” sea genial, el canibalismo de las hienas está basado en observaciones sobre la brutalidad de la naturaleza en la vida real. Gracias a “Disney Villains: Scar“, los fanáticos de “El Rey León” ahora saben cómo un ejército de hienas sobrevivió durante años sin comida, y la respuesta no es bonita.

Vía: Screen Rant

Nota del editor: Me encanta que Disney se abra a este tipo de contenido complementario. Dicen que los libros de villanos son geniales, no he leído ni uno al momento pero esta teoría confirmada podría convencerme de una vez por todas de comprar uno de esos libros.