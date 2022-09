Primeros detalles de la secuela de El Rey León en live action

Anteriormente se había comentado que Disney va a seguir con sus películas estilo live action, precisamente una de las más exitosas fue ni más ni menos que la de El Rey León. Y ahora, en el marco de D23 se ha confirmado que estará teniendo una secuela, misma que a la vez sirve como una precuela, dado que hay personajes que cuentan una historia del pasado.

La película se llamará Mufasa: El Rey León, la cual pone como protagonista al padre de Simba, con la historia de cómo logró ascender puestos para eventualmente convertirse en el rey de la sabana. Se ha reportado que la historia verá a Timón y Pumba contando la historia al cachorro que tuvo Simba al final de la primera cinta, quién seguramente es Kiara.

Mufasa: The Lion King. 2024. pic.twitter.com/IkPMk6IDGR — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

La película será dirigida por Barry Jenkins con un guión de Jeff Nathanson. Aaron Pierre dará voz a Mufasa, con Kelvin Harrison Jr. dando voz a Scar.

Aquí sus declaraciones de hace algunos meses:

Crecí con estos personajes, significan mucho para mí. Creo que el trabajo que hizo Jeff Nathanson, el escritor, y volver a ayudar realmente a los niños y a cualquiera que haya amado esta propiedad a comprender lo que se necesita. Los reyes no solo nacen, no solo se hacen. Tienen que convertirse quiénes son a través de una serie de eventos con los que muchas personas pueden relacionarse. Entonces, desde ese punto de vista, encaja muy bien con todo lo demás que he hecho. Así que no siento presión, solo quiero hacer un buen trabajo.

La película de Mufasa: El Rey León se estrenará en algún punto del 2024.

Vía: Comicbook