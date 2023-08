Se ha afirmado que el estudio que colabora en el próximo remake de Metal Gear Solid 3 también está trabajando en un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Un usuario de Reddit, supuestamente un ex empleado de Virtuos, hizo la afirmación en un post que ya ha sido eliminado en el subreddit de GamingLeaksAndRumors (según lo informado por Xfire).

Se dice que los moderadores del subreddit verificaron la autenticidad del ex empleado de Virtuos, y si este proceso de verificación fue preciso, podría otorgarle más credibilidad a sus afirmaciones.

Según el usuario, Virtuos está trabajando en cinco proyectos diferentes, de los cuales el remake de Metal Gear Solid 3 es solo uno.

El usuario afirma que el estudio también está trabajando en un proyecto llamado ‘Altar’, que dicen que es un remake o remasterización de Oblivion que utilizará un ‘sistema de emparejamiento’ que ejecutará el juego en Unreal Engine 5 y el motor de Oblivion.

“Por ejemplo, los nuevos gráficos se renderizarán en el proyecto de Unreal Engine 5, pero la mayor parte del gameplay, física, etc. todavía se hará en el motor de Oblivion“, afirman.

También dicen que el proyecto se lanzará a finales de 2024 o principios de 2025, “dependiendo principalmente de si es un remake o una remasterización”, y que el juego se está desarrollando principalmente en el estudio de París de Virtuos.

Otros proyectos en los que Virtuos está trabajando, según el usuario, son ‘Massive‘ (descrito como “Monster Hunter cruzado con Shadow of the Colossus“), una expansión para el MMO de Amazon New World y un juego de escalada narrativo con el nombre en clave Ominous.

Vía: VGC

Nota del editor: ¡Esperen, todavía no termino el V y ya viene el IV de nuevo? ¡Maldita sea!