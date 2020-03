Reggie Fils-Aimé se unirá a la junta directiva de Gamestop

Ha pasado casi un año desde que Reggie Fils-Aimé abandonó su puesto como director de Nintendo of America. Durante gran parte de 2019 e inicios de 2020, Reggie se dedicó a dar clases, ofrecer conferencias, expresar sus opiniones de la industria y a convertirse en una de las personalidades más respetadas y reconocidas de este medio. Pero su año sabático ha terminado. Hoy se dio a conocer que Reggie se unirá a la junta directiva de Gamestop .

Además de Fils-Aimé en la junta, se unen Bill Simon y J.K. Symancyk. Simon ha trabajado 30 años en varios roles ejecutivos en la industria minorista. Symancyk es el presidente y director ejecutivo de PetSmart. El objetivo de Gamestop es que Fils-Aimé, Simon y Symancyk brinden experiencia para ayudar a que su difícil negocio vuelva a ser rentable.

Esto fue lo que comentó George Sherman, presidente ejecutivo de Gamestop :

Gamestop también reveló a los inversores que cuatro miembros de la junta están dejando sus funciones en ese organismo. Entre ellos están Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy y Steve Koonin. Esto fue lo que comentó Kathy Vrabeck, directora de Gamestop , ante estas salidas:

Esperemos que Reggie, así como Simon y Symancyk, logren ayudar a Gamestop , compañía que ha sufrido de algunos problemas financieros debido a la inclinación de la industria hacia juegos digitales y títulos free-to-play. Esto fue lo que comentó Reggie respecto a su nueva posición:

The gaming industry needs a healthy and vibrant @GameStop. I look forward to being a part of @GameStopCorp Board and helping to make this happen. https://t.co/pYWFGZ9XKj

— Reggie Fils-Aime (@Reggie) March 9, 2020