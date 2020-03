Batman: Three Jokers es una secuela espiritual de The Killing Joke

DC Comics finalmente anunció una fecha de lanzamiento para Batman: Three Jokers, junto con nuevos detalles sobre cómo esta saga se conecta con uno de los cómics más icónicos del Caballero de la Noche.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Geoff Johns, escritor, y el artista Jason Fabok, revelaron que han terminado su trabajo en Three Jokers. La primera edición se lanzará el miércoles, 17 de junio. Para cuando Batman: Three Jokers #1 llegue a tiendas, habrán pasado cuatro años desde que Johns y Fabok adelantaron esta historia por primera vez, en Justice League #50 y dos años desde que Three Jokers fue anunciado oficialmente.

Justice League #50 reveló que ha habido tres versiones distintas de Joker a lo largo de los años, explicando el por qué Batman ha tenido tantos problemas revelando su identidad. DC también compartió nuevas imágenes de este cómic que puedes ver a continuación:

Recuerda dar click en las imágenes para verlas en alta resolución:

