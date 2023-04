Reacciones al primer episodio de Demon Slayer temporada 3

¡Finalmente está aquí! Después de una larga espera, se estrenó la temporada 3 de Demon Slayer. El equipo de Ufotable ha traído de vuelta a Tanjiro a la pantalla chica, y el héroe se está preparando para otro emocionante arco.

Y en un solo episodio, Demon Slayer ya está superando las expectativas en todos los aspectos. Hoy, se lanzó el primer episodio de la temporada 3 de Demon Slayer, y los fanáticos sintonizaron un especial de una hora.

Tras de la derrota de Gyutaro, el estreno revisa a Tanjiro en recuperación antes de que se aventure hacia la secreta aldea de los herreros de espadas. El episodio también revisa a las Lunas Crecientes mientras Muzan reúne al grupo a raíz del fin de Gyutaro, y sería quedarse corto decir que el demonio estaba molesto.

Como se puede ver en la presentación a continuación, los fanáticos de Demon Slayer quedaron impresionados por los visuales y la narrativa de la temporada 3. El anime solo lleva un episodio en su regreso, pero Ufotable no se anduvo con rodeos en cuanto a sus visuales.

Todo comienza con un viaje al Castillo Infinito de Muzan, y la surrealista guarida cobra vida con algunas de las mejores animaciones en 3D del anime. Y a medida que el episodio continúa, Demon Slayer sigue impresionando con sus nuevos actores de voz y los Hashira que regresan.

Después de todo, la temporada 3 de Demon Slayer pondrá en el centro del escenario a dos Hashira. Muichiro y Kanroji mostrarán sus habilidades este año, y los fanáticos están ansiosos por ver lo que pueden hacer. Después de todo, Kanroji estudió bajo la tutela de Rengoku, y el Cuerpo de Cazadores de Demonios ha elogiado a Muichiro por convertirse en el Hashira más joven de la historia.

No hay duda de que Tanjiro aprenderá mucho. Y, por supuesto, su entrenamiento conducirá a nuevas peleas con los visuales verdaderamente impresionantes de Ufotable.

Si quieres seguir la temporada 3 de Demon Slayer, el anime se está transmitiendo en Crunchyroll en este momento. Las temporadas 1 y 2 están disponibles completas. ¡En cuanto a la nueva temporada de Demon Slayer, los episodios se lanzarán cada domingo a partir de ahora!

There’s absolutely no anime studio that animates with passion like ufotable for Demon Slayer 🔥🔥🔥LOOK AT THIS pic.twitter.com/CG9Q9Ta0Jf — Mr Black⁛ (@MrBlackOG) April 9, 2023

Demon Slayer season 3 started off with an absolute bang. The Upper Moon Meeting was a visual masterpiece, beautifully emphasizing the ominous presences of the UMs and unveiling its biggest one with a breathtaking show of pure intensity. i physically can’t wait for the rest😭 pic.twitter.com/UIGp7VDTpU — Esta♠️ (@knyesta) April 9, 2023

what an insanely good episode to start swordsmith village arc season. we all waited so long for this and i still can’t believe it’s finally here 🥹 pic.twitter.com/TNpPmun4X3 — rhy (@jobisky) April 9, 2023

Vía: Comicbook