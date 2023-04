Se revela imagen de DB Súper y los fans se molestan

Se acerca el lanzamiento del capítulo 92 del manga de Dragon Ball Super, y ya se ha dado a conocer la primera imagen de este nuevo episodio. Este capítulo, que se lanzará oficialmente el próximo 20 de abril, continuará con la historia del Arco de los Superhéroes, que ya ha alcanzado los mismos eventos que se vieron en la película Dragon Ball Super: Super Hero.

En el capítulo anterior, el número 91, se mostraron las primeras escenas que aparecieron en la película y terminó con Gamma 1 presentándose ante Picoro. Por lo tanto, el siguiente capítulo mostrará la batalla entre estos dos rivales, y esto es lo que se puede ver en la primera imagen del episodio, que se muestra a continuación:

Lamentablemente, la imagen no presenta nada nuevo y el arco argumental sigue siendo el mismo que vimos en la película del 2022. La pelea entre Gamma 1 y Piccolo fue emocionante en la película animada, pero en este punto de la historia de la franquicia carece de la misma emoción y muchos fans han expresado su descontento en las redes sociales.

El problema principal es que todos ya sabemos lo que va a suceder. El capítulo 91 del manga fue prácticamente una copia exacta de la película, y si todo el arco continúa así, es probable que los fans más fieles se sientan decepcionados.

I still think these chapters are waste of time of fans there is no need for manga from a movie they’re just using dbs fanbase to get more time even if they should have just shown goku and vegeta special training would’ve been better than this

— Let’s Blender It (@blender_it) April 10, 2023