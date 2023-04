Primer opening de la temporada tres de Demon Slayer

Muchos fanáticos del mundo del anime estaban deseosos de más contenido relacionado a Demon Slayer, pues ya tiene tiempo que se dio la respectiva conclusión a la temporada número dos. Y justo hace poco acaba de llegar el primer episodio a servicios de streaming, resaltando primeramente que un nuevo tema musical está sonando para la apertura.

El artista del tema es MAN WITH A MISSION x Milet con la canción de “Kizuna no Kiseki” En el opening se ve a Tanjiro junto a dos Hashiras familiares. Además se nos muestra algo de la Swordsmith Village, área central que es justamente el foco de la etapa del anime. A eso le agregamos que la animación sigue siendo de otro nivel en esta industria.

Chécalo aquí:

Kimetsu no Yaiba TV Anime – Swordsmith Village Arc Opening Theme 'Kizuna no Kiseki' by MAN WITH A MISSION x milet. pic.twitter.com/LqRo3CDwSH — Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 9, 2023

Esta la sinopsis de la serie:

Es el período Taisho en Japón. Tanjiro, un niño de buen corazón que vende carbón para ganarse la vida, encuentra a su familia masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor, Nezuko, la única superviviente, se ha transformado en un demonio. Aunque devastado por esta sombría realidad, Tanjiro decide convertirse en un asesino de demonios para hacer retroceder a su hermana y matar al demonio que masacró a su familia.

Recuerda que este anime se puede ver en Crunchyroll.

Nota del editor: Sin duda podría ser uno de los regresos más esperados del año en cuanto a anime, y es que durante este 2023 básicamente no hay nada más importante a llegar. Puesto que recién está terminando My Hero Academia, y quizá el único rival fuerte sea el final definitivo de Attack on Titan.