Hace unas semanas se estrenó ¿Quién lo mató?, serie que se dedica a mostrarnos los eventos que transcurrieron al rededor del asesinato de Paco Stanley en México en 1999. Ahora, se ha revelado que esta dramatización ha sido un éxito tan grande, al grado de que esta ya se ha convertido en la producción más exitosa en la historia de Prime Video México.

De acuerdo con Luis Gerardo Méndez, quien interpreta una versión dramatizada de Mario Bezares en esta serie, el día de hoy se ha confirmado que ¿Quién lo mató? ya es la serie de Prime Video México más exitosa en la historia de esta plataforma en nuestro país, superando así a otras series, miniseries, películas, especiales y documentales que aquí encontramos.

Despertamos con este notición. #QuiénLoMató es la producción más vista en la historia de @PrimeVideoMX, incluyendo cualquier serie, miniserie, película, especial y documental de la plataforma.

Si bien los números específicos aún son un misterio, esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que esta es una dramatización de uno de los eventos que marcaron a toda una generación en México, y aún es referenciado a nivel nacional. Pese a las críticas sobre lo acertado que han sido los eventos históricos en esta producción, es un hecho de que muchos están disfrutando de esta producción.

Similar a lo que sucedió con Luis Miguel: La Serie, uno de los apartados más llamativos, es la romanización de un evento que se ha llegado a convertir en una leyenda, todo envuelto en un drama bien actuado y con niveles de producción dignos para la plataforma en la que llega.

Te recordamos que todos los episodios de ¿Quién lo mató? ya están disponibles en Prime Video.

Nota del Autor:

Aún no término la serie, pero lo que he visto me ha gustado bastante. Es una buena producción que le da forma a uno de los eventos más llamativos de México a finales del siglo XX. No es una gran sorpresa que su éxito sea tan grande.

