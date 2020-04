Quentin Tarantino estuvo cerca de dirigir una película de Marvel

Tener un soporte emocional es muy importante. En algunas ocasiones, nuestras mejores decisiones surgen debido a que un amigo o familiar decidió apoyar alguna idea. Tal vez si Quentin Tarantino hubiera tenido alguien que apoyara su visión, tal vez el reconocido director hubiera trabajado en una película de Marvel.

Así es, antes de que Marvel se convirtiera en el monstruo mediático que es hoy en día; antes de que Tarantino trabajara en Pulp Fiction, el director de cine deseaba realizar una adaptación de Luke Cage para la pantalla grande. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de cumplir su sueño, debido a que sus amigos no estaban de acuerdo con emplear al actor Laurence Fishburne en el papel principal, algo que desalentó a Tarantino.

En una entrevista en 3 Girls, 1 Keith podcast, Tarantino confesó cómo es que surgió la idea de hacer una película de Luke Cage después de trabajar en Reservoir Dogs, y cómo es que decidió cancelar su propia idea.

“Hubo un tiempo antes de que saliera toda esta mierda de Marvel. Fue después de Reservoir Dogs, fue antes de Pulp Fiction, y había pensado en hacer Luke Cage. Al crecer, era un gran coleccionista de cómics, y mis dos [cómics] favoritos eran Luke Cage: Hero for Hire, más tarde Luke Cage: Power Man y Shang-Chi: Master of Kung Fu. Lo que realmente me disuadió de hacerlo fue que mis amigos geek de los cómics me convencieron de no hacerlo. Porque tenía la idea de que [Laurence] Fishburne sería la persona perfecta para interpretar a Luke Cage. Estoy hablando del rey de la era de Nueva York, Larry Fishburne. Le conté sobre eso. Pero todos mis amigos decían: ‘No, no, no, hombre, tiene que ser Wesley Snipes’. Y yo digo: ‘Mira, me gusta Wesley Snipes, pero quiero decir, Larry Fishburne es prácticamente Marlon Brando. Quiero decir creo que Fish es el hombre. Y decían: ‘Sí, pero tendría que ponerse en forma a lo grande. Snipes ya es así’. Y yo digo: ‘Bueno, joder, hombre, eso no es tan importante, está bien, jódete, arruinaste toda la maldita cosa”.

Eventualmente Laurence Fishburne llegó a tener un papel en una película de Marvel, interpretando a Bill Foster en Ant-Man and the Wasp. Tal vez si Tarantino hubiera tenido mejores amigos, el día de hoy una película de Luke Cage estaría al nivel de cintas de culto como Kill Bill o clásicos modernos como Once Upon a Time in Hollywood.

Vía: 3 Girls, 1 Keith podcast