Películas del MCU y Disney ya cuentan con una nueva fecha de estreno en cines

Lentamente las compañías cinematográficas se comienzan a recuperar de los retrasos causados por el coronavirus. Disney ha anunciado nuevas fechas para las películas que tenían planeadas para este año y parte de 2021. Principalmente las cintas del MCU se han recorrido. Black Widow, filme que dará inicio a la cuarta fase de este universo cinematográfico, el lugar de estrenarse en mayo, ahora la veremos en los cines hasta el 6 de noviembre 2020, fecha original de The Eternals.

Por su parte, The Eternals ahora llegará a los cines el 21 de febrero 2021, fecha en la que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tenía planeado estrenarse. Shang-Chi ahora toma la fecha del 7 de mayo 2021, que pertenecía a Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La secuela de Doctor Strange se traslada al 5 de noviembre 2021, lo que mueve a Thor: Love And Thunder al 28 de febrero 2022. Black Panther 2 sigue programado para el 8 de mayo de 2022, mientras que Captain Marvel 2 se adelanta dos semanas, hasta el 8 de julio de 2022.

En cuanto a películas fuera del MCU, la versión live-action de Mulan, la cual estaba planeada para llegara a los cines en marzo, ahora se estrenará hasta 24 de julio 2020. De esta forma, Jungle Cruise se recorre un año en el calendario, y saldrá hasta el 30 de julio 2021.

Indiana Jones 5 también ha sido pospuesto por un año completo, del 9 de julio de 2021 al 29 de julio de 2022. Free Guy se traslada de este julio al 11 de diciembre 2020. West Side Story de Steven Spielberg y The Last Duel de Ridley Scott permanecen programas para el 18 y el 25 de diciembre, respectivamente.

Por último, The French Dispatch de Wes Anderson ha cambiado de su fecha de lanzamiento original del 14 de julio al 16 de octubre 2020. A pesar de estos cambios, Disney aún no ha establecido nuevas fechas de estreno para The New Mutants, The Personal History of David Copperfield, Antlers y Woman in the Window, todas estas son películas de Fox.

Hablando de cine, la película de Uncharted, Morbius y Ghostbusters: Afterlife también se han retrasado. En temas similares, debido al COVID-19, la distribución de la línea de ropa Levi’s x Super Mario se ha pospuesto indefinidamente en América.

