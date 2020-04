La colección de Levi’s x Super Mario se ha retrasado indefinidamente

La siguiente víctima en una larga lista de retrasos causados por el coronavirus, es la línea de ropa de Levi’s x Super Mario. De acuerdo con Levi’s, debido a los problemas logísticos causado por el COVID-19, el lanzamiento de esta colaboración se ha pospuesto indefinidamente en América del Norte y América del Sur.

Originalmente, esta colaboración iba a estar disponible el pasado 1 de abril, pero ahora se desconoce cuándo los compradores de América podrán vestirse con esta línea de ropa especial. Este fue el mensaje que emitieron:

Due to COVID-19, our Levi’s x Super Mario collection is experiencing slight product delays in North and South America.

Stay safe, stay home and we will keep you posted on a new launch date. pic.twitter.com/aywyABvbWL

— Levi's® (@LEVIS) April 1, 2020