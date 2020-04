Ésto es lo que opina Pete Hines de Bethesda sobre el DualSense

La revelación del DualSense, el control del PlayStation 5, causó una gran sensación cuando fue revelado el martes pasado. Aunque aún falta tiempo para poder probar este nuevo mando con nuestra propias manos, Pete Hines, vicepresidente senior de marketing global y comunicaciones de Bethesda, ya tuvo la oportunidad de explorar un poco las funcionalidades del DualSense, y esto es lo qué opina.

Recientemente, Hines publicó un tweet en donde señaló que ya tuvo la oportunidad de probar tanto la retroalimentación háptica general del control, como los triggers adaptativos. De igual forma, dejó en claro que sí existe una diferencia entre el DualSense y el DualShock 4, algo que alegrará a los fans de Sony.

I've gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6

— Pete Hines (@DCDeacon) April 8, 2020