Sony escuchará tu retroalimentación sobre la accesibilidad del DualSense

Aunque estamos muy emocionados sobre las nuevas características del DualSense, control de PlayStation 5, también hay que tener en cuenta que no todos podrán disfrutar de sus funciones de la misma manera debido a alguna discapacidad. Afortunadamente, el gigante japonés ya está trabajando en esto.

Mark Friend, especialista de accesibilidad en Sony, compartió un tweet donde te pide que por favor le hagas llegar cualquier duda o preocupación que puedas tener sobre este próximo dispositivo:

If anyone has any #accessibility comments / concerns about the #DualSense send them this way. Seeing them pop up in a few places, but it would be useful for me to have as many of them in one place as possible.

Can’t make any promises, but want to hear what you’ve got to say!

— Mark Friend (@markusfriend) April 8, 2020