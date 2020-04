Preview – Minecraft Dungeons

Durante muchos años, Minecraft era conocido solamente como un sandbox, y así lo fue por mucho tiempo. Sin embargo, recientemente hemos visto cómo esta propiedad ha incursionado en nuevos territorios. Minecraft: Story Mode experimentó con una narrativa consistente que trataba de darle un mayor trasfondo a este universo. Minecraft Earth ha llevado el concepto de crafting y de gestión de recursos a tu celular, y ya puedes explorar cuevas y construir algunos edificios en el mundo real. Ahora, Minecraft Dungeons es el siguiente gran paso de esta propiedad, en esta ocasión explorando un género que suena como un paso bastante lógico para la serie: dungeon crawling.

El próximo 26 de mayo 2020 Minecraft Dungeons estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Antes de que tengas la posibilidad de disfrutar de esta experiencia, tuvimos la oportunidad de presenciar un pequeño preview, en donde se mostraron un par de cosas bastante interesante. Sin dudarlo, Minecraft Dungeons proporcionará la experiencia que todos los fans de los dungeon crawlers están buscando. No importa si creciste con Diablo, o eres nuevo a este género, Minecraft Dungeons tiene algo para todos.

Durante la presentación, se reveló que Minecraft Dungeons es un juego enfocado en la libertad que tiene el jugador en diferentes aspectos. Para comenzar, no existen las clases como tal dentro de esta experiencia. Esto se debe a que cuentas con la oportunidad de equipar todo tipo de armas y armaduras a tu personaje. De esta forma, es posible pasar de arquero a mago y luego a caballero en cuestión de segundos con una rápida visita al menú.

Esto se debe a que los desarrolladores en Mojang AB y Double Eleven están conscientes de que, aunque Dungeons es multiplayer, algunas personas pueden optar por experimentar este título de manera solitaria, y desean entregarle al jugador todas las herramientas necesarias para explorar a detalle el gameplay que proporciona este título.

Otro de los puntos importantes a señalar, es la dificultad. No sólo tendrás la opción de elegir el nivel de reto que deseas experimentar con una visita rápida al menú, sino que Minecraft Dungeons cuenta con una dificultad dinámica, es decir, dependiendo de las personas que se encuentren jugando, el comportamiento de los enemigos y el daño que infligen podrá variar.

De esta forma, si cuatro personas están jugando al mismo tiempo, una mayor cantidad de enemigos feroces se interpondrán entre ustedes y la victoria. Sin embargo, el caso contrario también es una opción. En dado caso de que juegues tu solo, verás menos enemigos y el viaje a la meta final será un poco más relajado.

Minecraft Dungeons es un dungeon crawler, por lo tanto pasarás la mayor parte de tu tiempo en una serie de cavernas con diferentes caminos y tesoros escondidos por todos lados. Los desarrolladores dejaron claro de que tienes la libertad de ir a tu propio ritmo y hay un gran énfasis en la exploración, debido a que podrás encontrar diferentes accesorios valiosos en tu camino. Esto incita a la re-jugabilidad, especialmente considerando que los niveles son generados de manera aleatoria.

Respecto a este punto, se dejó en claro que varios eventos de la historia o enfrentamientos especiales siempre sucederán de la misma manera, aunque la forma de llegar a ellos será diferente.

Minecraft Dungeons no es un juego completamente largo. De acuerdo con los desarrolladores, el juego puede ser terminado en sólo cinco horas, aunque dejaron claro de que este tiempo sólo se logrará si vas de punto A al punto B de la manera más rápida posible y no te dedicas a explorar. En dado caso de que no tengas prisa, entonces tendrás frente a ti una experiencia con una duración alrededor de las 10 y 15 horas. Tiempo que puede aumentar más considerando las diferentes dificultades, los búsqueda del equipo raro y la tarea gigantesca que significa completar este título.

Por último, Minecraft Dungeons estará disponible en dos versiones, la primera es la estándar, y la otra es la Hero Edition, la cual incluye una capa de héroe, dos temas de jugador y una gallina. También incluirá dos paquetes DLC cuando estén disponibles. Así es, el juego contará con DLC, pero los desarrolladores dejaron en claro de que no encontraremos algún rastro de microtransacciones. Todo tipo de equipo, desde el más común, hasta el más raro, lo podrás obtener explorando el juego.

Sin embargo, por el momento no hay planes para más DLC después de los dos que están en desarrollo. Esto no quiere decir que no vayan a existir más en un futuro, es sólo que el equipo no está listo para revelar sus planes.

Minecraft Dungeons estará disponible el próximo 26 de mayo 2020 en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Si eres de las miles de personas que tienen acceso a Xbox Game Pass, te alegrará saber que este juego también estará disponible en este servicio el mismo 26 de mayo.