El Modo Solos de Apex Legends afectó negativamente al juego, afirma Respawn

Por medio de una publicación en el blog oficial de EA, ya puedes conocer todas las novedades que ofrecerá el Evento Old Way de Apex Legends. Después de revisar la información, los fans de este battle royale se dieron cuenta que el Modo Solos ya no estaría regresando al título, pues de acuerdo con Respawn Entertainment, éste afectó negativamente la experiencia de juego.

El Modo Solos fue agregado temporalmente el año pasado, pero parece ser que ya yo volverá en este 2020, al menos no de la misma manera. Las habilidades que debían ser utilizadas en equipo se volvieron redundantes por razones obvias, pero a pesar de esto, Respawn está “explorando opciones para permitir a sus jugadores disfrutar de una experiencia en solitario.”

Sin embargo, con el evento Old Way el modo Duos ha sido agregado permanentemente al juego, ya que a diferencia del modo en solitario, Respawn asegura que el modo Duos “tuvo un impacto positivo en la salud del juego”, refiriéndose principalmente a los tiempos de cola y sistemas de gameplay, además de incentivar el trabajo en equipo.

Fuente: EA