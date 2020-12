¿Qué tanto mejoró Cyberpunk 2077 con el parche 1.05? Este video nos lo muestra

Poco a poco, CD Projekt Red está trabajando para arreglar Cyberpunk 2077, y entregarle a los usuarios una experiencia similar a la que se esperaba. De esta forma, hace unos días llegó el parche 1.05, el cual ha mejorado la estabilidad en consolas.

Aunque el parche tiene un peso de 17.3 GB, los usuarios de PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X por fin pueden ver una mejora en comparación con la versión que salió a la venta el 10 de diciembre. Los usuarios de las consolas de Sony pueden esperar una mayor resolución, la cual por fin llega a los 1080p. De igual forma, la tasa de frame rate ha aumentado, aunque aúnes posible ver caídas en los 20fps, el estándar de los 30 fps es más común. Sin embargo, también se ha descubierto que la calidad de las sombras ha disminuido.

En cuanto a Xbox, podemos esperar una serie de mejoras similares a las de PlayStation. Para empezar, la tasa de frame rate ya no se encuentra en los 15fps, aunque aún se pueden notar caídas a los 25fps. En cuanto a las versiones de One X y Series S, se han encontrado cambios similares, pero no son tan notarios. Sin embargo, la calidad de sombras e iluminación ha empeorado un poco. Por otro lado, en Series X el rendimiento es el mismo.

Parece que eventualmente Cybperunk 2077 se convertirá en el juego que muchos esperaban. Tendremos otros grandes parches en enero y febrero de 2021. En temas relacionados, CD Projekt Red reembolsará el juego con su propio dinero si es necesario. De igual forma, los empleados de la compañía tampoco están contentos con el título que salió al mercado.

Vía: ElAnalistaDeBits