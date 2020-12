CDPR reembolsará con su propio dinero las copias físicas de Cyberpunk 2077

El drama con los reembolsos de Cyberpunk 2077 todavía no ha llegado a su fin, y después de ser bombardeados con quejas y reclamos, CD Projekt RED ha emitido otro comunicado con el cual esperan tranquilizar un poco a los compradores, al punto de que incluso están dispuestos a reembolsar el juego con dinero de sus propios bolsillos.

Sí, leíste bien, si la tienda en donde compraste Cyberpunk 2077 en formato físico no quiere hacerte un reembolso, deberás escribirle a sus desarrolladores, quienes harán todo lo posible por regresarte tu dinero, incluso si tienen que darte el de ellos.

“Apenas empezamos a contactar a las personas que nos escribieron con su recibo de compra. Mandamos estos correos en oleadas, así que no te preocupes si no has recibido una respuesta inmediata.

Al mismo tiempo, nos gustaría que supieras que nuestras intenciones son que cada propietario de una copia física, o una copia digital comprada en tienda, que tenga recibo válido de compra (y nos escriba un correo a helpmerefund@cdprojektred.com dentro de la ventana de tiempo establecida) reciba un reembolso. Lo haremos de nuestros propios bolsillos de ser necesario. Si no pudiste obtener un reembolso de la tienda donde lo compraste, por favor contáctanos vía correo electrónico hasta el 21 de diciembre. Ya que esto es una iniciativa única, estaremos informando a cada uno de ustedes con los siguientes pasos una vez que la ventana de tiempo de las solicitudes haya cerrado.

Para versiones digitales, por favor sigue el proceso de reembolso de cada plataforma.”