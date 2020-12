Ghost of Tsushima recibe increíbles trajes inspirados en Bloodborne y más juegos de PS4

Ghost of Tsushima se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Sony en 2020. Al posicionarse como una de las últimas grandes exclusivas de PS4, el juego tuvo una recepción critica y ya cuenta con más de cinco millones de unidades. Además del componente single player, este título cuenta con un modo online, el cual ha recibido nuevo contenido el día de hoy.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, PlayStation reveló que el modo online de Ghost of Tsushima ha recibido cuatro nuevos trajes, cada uno inspirado en títulos de PlayStation 4. De esta forma, puedes hacer que Jin porte ropa basada en Shadow of the Colossus, God of War, Horizon Zero Dawn y Bloodborne.

Sin embargo, este contenido solo estará disponible hasta el 15 de enero. Lo único que necesitas hacer es jugar una partida con cada una de las diferentes clases que ofrece el modo online, y listo. Por el momento se desconoce si en un futuro veremos el regreso de estos atuendos, o se perderán para siempre el próximo mes.

Vía: PlayStation