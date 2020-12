CD Projekt Red podría ser demandado por el estado de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red se sigue enfrentando a una pesadilla llamada Cyberpunk 2077. A partir del lanzamiento de este título el pasado 10 de diciembre, han surgido varios reportes que informan de diferentes problemas para el consumidor. Desde provocar epilepsia, pasado por los cientos de glitches y bugs, hasta los reembolsos y el retiro del juego de la PS Store. Ahora, un nuevo reporte señala que la compañía polaca podría sufrir de una demanda colectiva.

De acuerdo con The New York Times, quien recientemente publicó un reportaje sobre Cyberpunk 2077 pre y post-lanzamiento, abogados en Varsovia están contemplando una demanda colectiva contra CD Projekt Red, bajo la justificación de la “tergiversación para recibir beneficios económicos”. Esto es lo que menciona el medio:

“El futuro inmediato parece oscuro para los creadores de Cyberpunk, quizás incluso más oscuro que el futuro que construyeron en Night City. Las solicitudes de reembolso están llegando a miles. Los abogados e inversores en Varsovia están dando vueltas a la situación, contemplando una demanda colectiva contra la empresa por posible “tergiversación para recibir beneficios económicos”, según un documento regulatorio. Muchos jugadores están renunciando a jugar Cyberpunk por completo hasta que la compañía solucione todos los problemas”.

De igual forma, esta es la declaración que se ha emitido en Varsovia:

“En relación con los hechos recientes, y en particular la suspensión de la venta del producto Cyberpunk 2077, actualmente estamos analizando, junto con el equipo del bufete de abogados, los motivos para entablar una demanda colectiva junto con la notificación de la posibilidad de cometer un delito en virtud del articulo 286 del Código Penal – tergiversación para recibir beneficios económicos”.

Por el momento no hay información sobre como CD Projekt Red planea enfrentarse a este asunto. De igual forma, la demanda colectiva aún no es una completa seguridad. Los abogados responsables siguen investigando el caso y existe la posibilidad de que esto no llegue a concretarse. Solo nos queda esperar y ver cómo se desarrollará esta situación.

En temas relacionados, el parche 1.05 de Cyberpunk 2077 para consolas ya está disponible. De igual forma, CD Projekt Red reembolsará las copias del juego con su propio dinero si es necesario.

Vía: The New York Times