Gogeta (SSJ4) será el siguiente personaje DLC para Dragon Ball FighterZ

Hace un par de días se reveló que Super Baby 2 sería el nuevo personaje DLC para Dragon Ball FighterZ. En su momento no se proporcionó información adicional. Afortunadamente, durante el Campeonato Nacional de este título en Japón, Bandia Namco compartió un nuevo tráiler en donde podemos ver a este peleador en acción, su fecha de lanzamiento, así como al quinto luchador del FighterZ Pass 3.

Primero, el tráiler nos muestra en acción a Super Baby 2 de una forma muy interesante, ya que se recrea un poco el arco de este personaje. Aquí podemos vemos como pelea contra Gohan, para después enfrentarse al Goku de Dragon Ball GT. De esta forma, se confirma que el nuevo peleador DLC estará disponible el próximo 15 de enero de 2021. Sin embargo, eso no es todo.

Ladies & Gentlemen, we are thrilled to present you Super Baby 2, the next coming DLC character in #DBFZ

You might want to watch until the end, we have a surprise for you! pic.twitter.com/HCmDu3bxeu

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) December 20, 2020