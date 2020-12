Advierten sobre escena de Cyberpunk 2077 que provoca ataques epilépticos

Debido a la naturaleza de Cyberpunk 2077 y su ambientación sci-fi, siempre existió la posibilidad de que ciertos escenarios pudieran activar ataques epilépticos. Sin embargo, un profundo análisis de Game Informer revela que sí sufres de esta condición, entonces lo mejor será que procedas con precaución ya que una escena en particular podría provocarte uno de estos ataques.

Específicamente, se trata de una escena en la cual se muestran luces parpadeantes LED de color rojo y blanco, que de acuerdo con el reporte previamente mencionado, es la misma técnica que utilizan los neurólogos cuando necesitan activar un ataque epiléptico con fines analíticos.

El sitio menciona que si tu sufres de epilepsia, lo mejor es que te saltes esta secuencia por completo y advierten lo siguiente:

De hecho, una clínica especializada en epilepsia en Reino Unido ha emitido un comunicado contra CD Projekt RED en el cual les piden que por favor cambien dicha secuencia debido a las consecuencias que ésta podría provocar. Esto fue lo que dijeron al respecto:

Ante esto, CDPR se ha pronunciado con su propio comunicado, en el cual prometen solucionar y corregir el problema lo más pronto posible:

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 8, 2020