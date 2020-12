“Las fechas de lanzamiento eran irreales”, asegura empleado de CDPR sobre Cyberpunk 2077

CD Projekt Red no ha tenido una buena semana. Pese a que el estreno de Cyberpunk 2077 fue un gran éxito en ventas, aseguradoras por más de 8 millones de pre-ventas, el juego se ha enfrentado a cientos de bugs y glicthes, principalmente en las versiones de Xbox One y PS4. De esta forma, el título fue retirado de la PS Store el día de ayer. Ahora, un reciente reporte revela que no solo los jugadores están enojados con CD Projekt Red, sino que los mismos empleados de la compañía no está contentos con la experiencia que salió al mercado el pasado 10 de diciembre.

El día de ayer, jueves 17 de diciembre, momentos antes de que Sony diera a conocer que Cyberpunk 2077 sería retirado de la PS Store, en CD Projekt Red se llevó a cabo una junta interna, en donde, como lo reporta Bloomberg, los empleados no estaban contentos con las recientes acciones de los directivos. Uno de los desarrolladores comentó que el juego necesitaba más tiempo, y las fechas de lanzamiento establecidas por el consejo directivo eran “irreales”.

Durante el desarrollo del juego, los empleados han tenido que trabajar seis días a la semana. Cuando los directivos fueron cuestionados sobre estas prácticas laborales, solo se limitaron a mencionar que están trabajando para mejorar la situación, pero no se ofrecieron detalles o soluciones concretas. En este mismo punto, otro trabajar preguntó “si los directores de CD Projekt sentían que era hipócrita hacer un juego sobre la explotación corporativa esperando que sus empleados trabajaran horas extras”.

Otro empleado cuestionó a CD Projekt Red sobre las declaraciones a principios de año, en donde se mencionó que el juego ya estaba listo en enero, algo que claramente no era cierto debido a los múltiples retrasos que vimos en 2020. En respuesta, los directivos comentaron que asumirían la responsabilidad.

Recientemente, CD Projekt Red publicó un mensaje en donde aseguran que seguirán trabajando para mejorar la experiencia en consolas. La decisión de retirar el juego de la PS Store, así como todos los problemas que ha enfrentado el juego durante los últimos días, han provocado que las acciones de la compañía diminuyan una vez más.

Vía: Bloomberg