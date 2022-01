¿Qué es en realidad un NFT?

Hoy en día todo mundo está hablando de los NFTs. Incluso varias importantes compañías de videojuegos, como Square Enix, tiene intenciones de incorporarlos en sus futuros lanzamientos. De hecho, el propio Ubisoft ya empezó a experimentar con la implementación de NFTs en Ghost Recon Breakpoint. Pero, ¿qué demonios son los NFTs y por qué son tan controversiales? Acá te lo explicamos de una forma sencilla.

NFT significa “Non-Fungible Token“, que en español se traduciría como un “bien no fungible”. Es decir, se trata de una propiedad que no puedes intercambiar por otra igual. El dinero, por ejemplo, sí es fungible ya que es posible cambiar un billete de $20 pesos por otro idéntico del mismo valor. Mismo caso con las criptomonedas.

Mucha gente describe a los NFTs como “obras de arte digitales”. Tú puedes tomar una fotografía de una pintura en cualquier galería de arte, pero eso no significa que ya tengas la pintura en tu posesión. Tú puedes guardar el JPG de un NFT, pero como tal no eres dueño de él.

Para funcionar, los NFTs utilizan algo conocido como tecnología blockchain, misma que se aplica en las criptomonedas. Este tipo de tecnología funciona mediante una red de computadoras con distintos bloques digitales entrelazados, los cuales son protegidos con el uso de criptografía. Es decir, es imposible modificar los datos de algún NFT ya que éstos son registrados en tiempo real.

Cada NFT tiene su propio “certificado de autenticidad digital”, el cual está compuesto por una serie de metadatos que no pueden ser alterados. Dentro de esta información encontrarás cosas como su valor de venta, así como todas las adquisiciones o transacciones que se hayan hecho y por supuesto, el nombre del propietario original del NFT.

Un NFT puede ser cualquier cosa que exista dentro del mundo digital; desde una imagen, hasta un video ,GIF, y en el caso de los videojuegos, accesorios cosméticos para tu avatar o personaje. La gente tiende a comprar estos tokens digitales porque su valor suele aumentar con el paso del tiempo, pero no es necesariamente una garantía que vaya a hacerlo así que no pienses gastar todos tus ahorros en uno de ellos.

Nota del editor: Si me lo preguntas, creo que la tendencia por los NFTs no llegará más allá de 2022. Por más que varios publishers de videojuegos y marcas busquen incorporarlos dentro de sus respectivos medios, siento que la comunidad no los recibirá de muy buena manera al punto de que no tendrán otro opción más que eliminarlos.

Via: The Verge