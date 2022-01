Spider-Man: No Way Home pasó a convertirse en la película más taquillera del arácnido, y con buena razón. Los fans alrededor del mundo quedaron fascinados con lo nuevo de Marvel Studios, sin embargo, la historia de este largometraje cuenta con un importante error que parece haber pasado desapercibido entre la comunidad.

Como ya bien sabes, Dr. Strange lanzó un hechizo para hacer que todos que conocían la identidad secreta de Spider-Man perdieran la memoria, pero las cosas salieron mal y en lugar de eso trajeron a todos los que sí conocían su identidad de distintos universos, incluyendo a villanos como Dr. Octopus, Sandman, Lagarto, Duende Verde y Electro. Pero en realidad, este último nunca debió llegar a ese universo.

Sucede que Electro nunca descubrió quién era en realidad Spider-Man durante The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield, así que no habría razón de que el villano llegase al MCU. Incluso el propio Electro lo menciona cuando habla con Garfield, diciéndole que “él pensaba que era afroamericano”, antes de quitarse su máscara.

Otro error también tiene que ver con el Dr. Octopus, pues antes del final de Spider-Man 2, el villano ya se había librado del control de los tentáculos, así que no tenía razón para aparecer en No Way Home.

Por si te lo perdiste, la película también iba a tener una tercera escena post-créditos, pero sus guionistas optaron por eliminarla. Acá puedes conocer el por qué y de qué iba a tratarse.

Nota del editor: Y es que las películas de Marvel normalmente suelen tener este tipo de errores en sus historias. Digo, la continuidad del MCU ya está hecha pedazos pero ahora que el multiverso ha sido abierto por completo, todo puede pasar.

Via: ADN 40