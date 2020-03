Desde hace tiempo sabemos que una de las metas para Sony con la futura generación de consolas es eliminar virtualmente los molestos tiempos de carga, pero ahora parece ser que la compañía va más allá de eso. En la conferencia que llevó a cabo el día de hoy la tecnológica japonesa, Mark Cerny, principal arquitecto del sistema, reveló información que seguramente alegrará a la mayoría de los usuarios.

A diferencia del PlayStation 4, que utiliza un disco duro estándar, el PlayStation 5 utilizará una unidad de estado sólido (SSD) de 5.5 GB/s, hasta 100 veces más rápido de lo que se podía con el PS4, que le permitirá incrementar la velocidad en tiempos de carga de una manera significativa. De igual manera, la optimización del propio sistema permitirá que los parches de videojuegos solo descarguen lo necesario, al examinar cuidadosamente la información que debe ser actualizada y optimizando la descarga para corregir o modificar partes del juego específicas. En otras palabras, no habrá necesidad de estar descargando molestos parches constantemente.

John Linneman, editor de video para Digital Foundry, compartió por medio de Twitter que el PS5 incluso será mucho más veloz que el Xbox Series X:

The craziest thing about PS5 is the speed of the SSD. 5.5 GB/s is just part of the story – there is a lot of custom silicon in there to ensure that the system isn’t bottlenecked in other areas. It’s *REALLY* fast on paper – a lot faster than Xbox Series X even.

— John Linneman (@dark1x) March 18, 2020