Probamos el teclado Ballista 200S y mouse Gladius 16000P de Primus Gaming

Cuando hablamos de una PC enfocada a los videojuegos, nuestra mente inmediatamente piensa en una tarjeta gráfica, un procesador, una pantalla y en muchos elementos adicionales. Sin embargo, no hay que olvidar un par de accesorios que son fundamentales: el teclado y mouse. Durante los últimos días he tenido la oportunidad de probar la propuesta que la marca Primus tiene parta nosotros en este mercado.

En estos días, parece que uno de los puntos principales de una Gaming PC es la estética. Desde los teclados multicolor, hasta por los botones personalizados. De esta forma, uno de los aspectos que el consumidor toma en consideración es cómo se ven los accesorios que usará día a día con su nueva computadora. Afortunadamente, Primus tiene este aspecto cubierto. Tanto el teclado como el mouse de esta compañía cuentan con las luces brillantes que tanto han cautivado a una generación, y son un extra visual que será del agrado de muchos.

Ligero y rígido

En el caso particular del teclado, tuve la oportunidad de probar el modelo Ballista 200S, el cual cuenta con un reposa-muñecas removible, el cual es sumamente cómodo y gracias que se puede quitar y poner de forma sencilla, es un accesorio que se puede acomodarse en cualquier espacio de tu escritorio. De igual forma, contamos con ocho teclas intercambiables, entre ellas las ya clásicas W,A,S y D, así como una herramienta para realizar este proceso. La mayor diferencia entre los botones personalizables y los estándares, es la textura. Mientras que las básicas que ofrece el teclado son lisas, las especiales son un poco más rugosas, las cuales hacen que rápidamente puedas identificar cada una. Por último, este modelo se conecta vía USB metálico con una cable de 1.8 metros.

Uno de mis puntos favoritos, es el material con el que está hecho el teclado. En más de una ocasión nos encontramos con teclados de plástico, los cuales llegan a perder su rigidez en cuestión de días. El aluminio de 2mm le permite al accesorio ser bastante duro, pero esto no quiere decir que sea pesado, todo lo contrario. De igual forma, los botones se encuentra un poco más elevados, cuentan con un punto de actuación es de 1.4 mm, lo cual hacen a estas teclas bastante sensibles a la presión y de rápida respuesta. Por último, Primus afirma que este modelo puede resistir hasta 70 millones de pulsaciones.

Respecto al RGB, contamos con 11 patrones de iluminación y 5 modalidades de luces programables. Este aspecto es puramente estetico, pero, como yo lo mencioné, es algo que se ha vuelto una constante en la industria y un agregado que todos esperan.

Comodidad en la palma de tu mano

En cuanto al mouse, con este accesorio estoy más impresionado. En esta ocasión tuve entre mis manos el modelo Gladius 16000P, el cual es considerado de gama alta, y actualmente solo está por debajo del Gladius 32000P. El mouse cuenta con seis botones, los tres convencionales, y tres más, dos en el costado izquierdo y uno en la parte superior, los cuales podrás usar de diferente forma dependiendo de tu situación. De igual forma, se conecta por medio de un USB metálico.

Lo más impresionante, es que el 16000P funciona de forma correcta y sin ningún tipo de complicación sobre diferentes materiales. Para esto, lo probé en una mesa de madera, cristal y metal, así como sobre diferentes telas, incluso en una cama y en el suelo, y funciona de forma perfecta, sin algún tipo de problema. Sin duda alguno, este es uno de los puntos más atractivos.

Otro aspecto bastante interesante, es que en la parte inferior se encuentran pequeñas pesas, esto para tener un mejor agarre del mouse. Lo interesante, es que puedes quitar algunas y hacer más ligero este accesorio. No es algo que vaya a cambiar de forma radical tu estilo de juego, pero puede ser considerado una forma real de calibrar la sensibilidad.

Similar al teclado, Primus asegura que el mouse puede soportar millones de clicks antes de demostrar algún tipo de problema. Después de probarlo por horas y horas en diferentes ambientes y con una serie de títulos variados, puede decir que el modelo 16000P es sumamente impresionante. Cuenta con los agregados necesarios para ser considerado como un accesorio que nunca tendrás que reemplazar bajo las condiciones correctas, y en ningún momento se llega a sentir incómodo en las manos.

Sin embargo, esto no es todo. Tanto el mouse como el teclado cuentan con un software que nos permite guardar diferentes perfiles. Aunque esto suena interesante, en realidad solo nos da acceso a varias opciones bastante simples. Con una simple aplicación para PC, puedes registrar varios perfiles en cada accesorio. Aquí puedes guardar tus preferencias respecto a ciertas configuraciones, el RGB, el funcionamiento de los botones y un par de agregados adicionales. No es nada del otro mundo, pero son opciones que pueden ser útiles para aquellos que constantemente están cambiando de PC.

Esenciales para la PC

Primus Gaming nos ha entregado dos productos de alta calidad que todos aquellos que desean construir una Gaming PC necesitan tomar en cuenta. Lo mejor de todo, es que estos accesorios no son tan caros, un Ballista 200S no llega a costar más de $2 mil pesos, y un Gladius 16000P no supera los mil pesos. El mouse y teclado cuentan con los diseños para perdurar por varios años, y el agregado del software es un detalle que tal vez muchas no lleguen a usar, pero siempre están ahí para aquellos que lo necesiten.