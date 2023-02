Primeras reacciones de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

En estos últimos meses el universo de películas de Marvel ha tenido una pausa, ya sea por parte de las películas principales o las series, puesto que lo último aparecido el año pasado fue She-Hulk y Black Panther: Wakanda Forever. Y ahora, el siguiente gran acontecimiento es Ant-Man and The Wasp: Quantumania, cinta que ya tiene sus primeras reacciones.

Aquí algunas opiniones de la prensa:

#AntManAndTheWaspQuantumania kicks off Phase 5 of the MCU with a heaping helping of Jonathan Majors as a deadly serious villain for the Multiverse Saga! pic.twitter.com/7XzVIARS8e — Aaron Perine (@SumitLakeHornet) February 7, 2023

#AntManAndTheWaspQuantumania inicia la Fase 5 de la MCU con una gran ayuda de Jonathan Majors como un villano mortalmente serio para Multiverse Saga.

Peyton Reed’s #AntManAndTheWaspQuantumania is the best MCU has delivered since #AvengersEndgame The film is a psychedelic roller coaster through the quantum realm that delivers moments of laughs, tears, bone crunching action and heart as the film raises the stakes pic.twitter.com/CthkkMmaQj — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) February 7, 2023

Peyton Reed #AntManAndTheWaspQuantumania es el mejor MCU que ha entregado desde #AvengersEndgame La película es una montaña rusa psicodélica a través del reino cuántico que ofrece momentos de risas, lágrimas, acción desgarradora y corazón a medida que la película sube las apuestas.

#AntManAndTheWaspQuantumania is a solid, yet overly ambitious start to the next phase of the MCU. Jonathan Majors is an absolute FORCE as #Kang and the NEW KING of the Multiverse. The final battle is ASTONISHING, but I really missed the comedic charm throughout. #AntMan pic.twitter.com/NRj3fzjCKa — Daniel Baptista – The Movie Podcast (@dbapz) February 7, 2023

#AntManAndTheWaspQuantumania es un comienzo sólido, pero demasiado ambicioso, para la siguiente fase de la MCU. Jonathan Majors es una FUERZA absoluta como #Kang y el NUEVO REY del Multiverso. La batalla final es ASOMBROSA, pero realmente extrañé el encanto de la comedia en todo momento. #AntMan

KANG is the best comic book movie villain EVER. Jonathan Majors will be nominated for Best Supporting Actor at Oscars 2024, with a very solid chance of winning. His performance is LEGENDARY. He truly is a conqueror. Welcome to Phase 5#AntManAndTheWaspQuantumania #Quantumania pic.twitter.com/rTVoFVRs30 — Atom (@theatomreview) February 7, 2023

KANG es el mejor villano de películas de cómics de la historia. Jonathan Majors estará nominado a Mejor Actor de Reparto en los Oscar 2024, con una posibilidad muy sólida de ganar. Su actuación es LEGENDARIA. Realmente es un conquistador.

ANT-MAN AND THE WASP QUANTUMANIA is a VISUAL FEAST packed w/ SURPRISES (big & small). A WILD RIDE from start to finish. Jonathan Majors CONQUERS as Kang, the Dynasty is here. Paul Rudd is as lovable as ever & 2 Post Credit scenes!#AntManAndTheWaspQuantumania #Quantumania pic.twitter.com/oHJwrKtwy3 — Ashley Saunders (@ThatAshleyErin) February 7, 2023

ANT-MAN AND THE WASP QUANTUMANIA es una FIESTA VISUAL repleta de SORPRESAS (grandes y pequeñas). UN PASEO SALVAJE de principio a fin. Jonathan Majors CONQUISTA como Kang, la Dinastía está aquí. ¡Paul Rudd es tan adorable como siempre y 2 escenas posteriores al crédito!

Recuerda que la película de Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrena el 16 de febrero en cines.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Muchos dicen que es la mejor película del personaje, tampoco era algo difícil de lograr, puesto que las dos entregas no eran muy buenas. Ya veremos en algunas semanas si logra ser el inicio ideal de la fase 5.