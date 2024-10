Primeras imágenes de la serie de Spider-Man Noir

Una de las producciones de Spider-Man más esperadas es la serie live action de Spider-Man Noir por parte de Amazon y MGM. Si bien las productoras no están listas para compartir información oficial por el momento, recientemente se filtraron las primeras imágenes de este show, en donde podemos ver a Nicolas Cage como esta versión del amado arácnido de Marvel.

Con las filmaciones de la serie ya en marcha, se han filtrado una serie de imágenes que nos muestran a Cage en lo que parece ser una pelea, puesto que lo vemos tirada en el piso, tratando de levantarse. Lamentablemente, por el momento no hay un contexto que nos explique qué está sucediendo, aunque esto ha sido más que suficiente para convencer a algunos fans.

Recordemos que esta no es la primera vez que Nicolas Cage interpreta este papel, puesto que también fue la voz de Spider-Man Noir en la película de Into the Spider-Verse de Sony. Respecto a esta producción live action, veremos una historia inspirada en nobles de detectives, en donde Spider-Man toma el rol de un investigador privado en Nueva York durante la década de 1930, es decir, será fiel al cómic original.

Sin embargo, aún falta mucho tiempo antes de ver el resultado final en MGM+. Considerando que las filmaciones ya están en marcha, es muy seguro que veremos más filtraciones de este tipo en un futuro, dándonos la oportunidad de conocer un poco más sobre esta producción antes de su estreno oficial. En temas relacionados, Spider-Man 4 ya tendría director. De igual forma, esta es la razón por la cual Andrew Garfield volvería a ser este personaje.

Nota del Autor:

La serie de Spider-Man Noir parece que fue una decisión del momento, más que una visión creada por alguien que ama a este personaje. Junto a esto, será interesante ver si Nicolas Cage, quien ya tiene 60 años, puede convencer al público de que es Spider-Man.

Vía: Just Jared