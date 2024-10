Después de años de complicaciones detrás de cámaras, el día de hoy se ha confirmado que Scream 7 ya tiene fecha de estreno. Esta es una noticia positiva para los fans, quienes por mucho tiempo llegaron a pensar que la producción podría ser cancelada. Sin embargo, la cinta aún está a un par de años de distancia.

Por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, Neve Campbell, quien le ha dado vida a Sidney Prescott en múltiples entregas, y Kevin Williamson, director de la cinta, han confirmado que Scream 7 llegará a los cines el próximo 27 de febrero de 2026. Una fecha que, al menos hasta el momento, solo les corresponde a ellos, aunque eso no significa que no tendrán competencia.

Un par de semanas antes, el 13 de febrero de 2026, Disney tiene pensado estrenar una nueva película de Marvel, algo que podría competir con la nueva cinta de terror slasher. De igual forma, una semana antes llegará a los cines una nueva versión de Cat in the Hat protagonizada por Bill Hader, por lo que un éxito rotundo en taquilla no es imposible, pero sí algo complicado.

Recordemos que la producción de Scream 7 se ha visto envuelta en múltiples controversias. Notablemente, Melissa Barrera fue despedida de la película en noviembre de 2023 después de una serie de publicaciones en las redes sociales sobre el conflicto en Gaza. Un día después se reveló que Jenna Ortega no volvería a Scream 7. Considerando que las dos actrices fueron las estrellas principales de la pasada cinta, esto creó muchas preguntas sobre el futuro de la serie.

Si bien Neve Campbell, quien ha protagonizado múltiples películas de Scream, regresará, aún está en duda la calidad de la nueva cinta. Te recordamos que Scream 7 llegará a los cines el 27 de febrero de 2026. En temas relacionados, por esta razón Jenna Ortega abandonó la cinta. De igual forma, Melissa Barrera habla sobre su despido.

