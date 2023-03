Primeras imágenes de la serie de El Pingüino

El año pasado la película de DC que más armó revuelo fue The Batman, todo gracias a la actuación del personaje principal, pero sobre todo la de los villanos que pudimos ver en pantalla. Eso mismo ha llevado a que se confirme una serie de El Pingüino, misma que está planeada para llegar a la plataforma de HBO Max y que ahora tiene las primeras imágenes del set.

Quien ha revelado estas fotografías en internet son algunos medios familiarizados al mundo de DC, estos mediante la plataforma de Twitter, donde se puede ver a Colin Farrell interpretando su papel de villano. También hay un primer vistazo a Crisitin Milioti en su interpretación de Sofia Falcone, a quien no habíamos visto anteriormente.

Aquí las puedes ver:

New photos of Colin Farrell on the set of #ThePenguin series! pic.twitter.com/3M7xT5xQNf

— The Art of The Batman (@thebatfilm) March 6, 2023

Colin Farrell is back as The Penguin today, in a new suit! pic.twitter.com/6HSI44WZIs

First look at Cristin Milioti as Sofia Falcone, from the Penguin set! pic.twitter.com/8X0lBxcEVm

— The Art of The Batman (@thebatfilm) March 7, 2023