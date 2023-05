Primer vistazo a la obra de teatro de Evangelion

El mundo del anime es algo que Japón tiene como uno de sus mercados principales, eso lo han demostrado obras como Naruto, One Piece, Demon Slayer y más obras que han pasado a otras regiones del mundo. Uno de los más trascendentales es justamente Neon Genesis Evangelion, el cual incluso ya está preparando su propia obra de teatro.

El producto se llama Evangelion Beyond, mismo que ya cuenta con su primer avance, mismo en el que se ve al piloto interactuar con su Eva, con una especie de cables que van conectados a una plataforma. Muchos usuarios pensaron que iba a ser muy distinto, pero parece que el equipo de producción quiere dar lo mejor en cuanto a calidad.

Aquí lo puedes checar

La obra está programada para lanzarse en Japón a finales de este año, y contará una historia original fuera de lo que todos conocemos. Hay nuevos personajes y nuevas unidades Eva, monstruos y más. Por su parte, no se menciona si será un espectáculo que sea canon con la historia, por lo que por ahora puede interpretarse como un What If.

Vía : Comicbook

Nota del editor: Estos productos son bastante frecuentes en Japón, de hecho hasta One Piece y Naruto tienen sus propias obras. Lo malo, es que esto no sale de la tierra del sol naciente.