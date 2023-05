Nintendo va tras emuladores de Tears of the Kingdom

Cuando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom comenzó a filtrarse en línea, Nintendo inicialmente respondió con medidas estándar de derechos de autor, eliminando capturas de pantalla, transmisiones de video y servidores completos de Discord que alojaban enlaces a versiones piratas del juego. Ahora parece que están intensificando su ofensiva y yendo tras algunas herramientas de emulación utilizadas para jugar al juego antes de tiempo.

“Nintendo acaba de enviar múltiples solicitudes de eliminación DMCA a GitHub, incluyendo Lockpick, la herramienta para extraer claves de TU PROPIA Switch, lo cual es absolutamente ridículo; ¡los piratas no van a obtener las claves de sus propias consolas!”, tuiteó el programador homebrew ItsSimonTime el 4 de mayo (según GBATemp). “Añadiré información sobre los demás repositorios eliminados tan pronto como averigüe cuáles son”.

Esta aparente represión comenzó al final de una semana en la que el juego más grande de Switch del año, Tears of the Kingdom, comenzó a difundirse en línea después de que aparentemente se vendieran algunas copias físicas antes de la fecha de lanzamiento del 12 de mayo. Algunos fanáticos entraron en modo de bloqueo para evitar spoilers, mientras que otros merodeaban en servidores de Discord y subreddits preguntando a aquellos que lo estaban jugando (algunos de los cuales ya han terminado el juego) qué opinaban de la secuela de Breath of the Wild y para que revelaran varios secretos que ya habían descubierto.

Es en medio de ese clima que Nintendo aparentemente está tratando de bloquear algunas herramientas de emulación y homebrew en general. Un usuario de Twitter que respondió a ItsSimonTime compartió capturas de pantalla de un correo electrónico del equipo de Confianza y Seguridad de Github que les informaba que se recibió una solicitud de eliminación para una de sus cargas. “También enviaron DMCA a personas que estaban alojando prod.keys en Github”, escribió llIllIIIlII1. “Aquí está el mío, debo haberlo bifurcado por accidente hace mucho tiempo”.

La utilidad Lockpick, que ha estado disponible durante años, es una parte esencial del proceso de emulación de Switch, ya que permite a los usuarios extraer las claves de encriptación únicas de su consola a su PC para jugar a copias ROM de juegos de Switch en emuladores como Ryujinx o Yuzu. Si bien la emulación en general a menudo se asocia con la piratería, algunos entusiastas la utilizan simplemente para jugar juegos que ya poseen en máquinas de mayor especificación o con modificaciones y otros hacks que mejoran la experiencia de juego. Según se informa, las reclamaciones de DMCA de Nintendo argumentan que herramientas como Lockpick aún violan sus derechos de propiedad intelectual al ayudar a los jugadores a eludir las restricciones impuestas en sus juegos y hardware.

“El uso de Lockpick con una consola Nintendo Switch modificada permite a los usuarios eludir las Medidas Tecnológicas de Nintendo para videojuegos; específicamente, Lockpick elude los TPM de la consola [Módulos de Plataforma de Confianza] para permitir el acceso no autorizado, la extracción y el descifrado de todas las claves criptográficas, incluidas las claves de producto, contenidas en la Nintendo Switch“, se lee en parte del aviso que el usuario de Twitter llIllIIIlII1 recibió de Github.

“Las claves descifradas facilitan la infracción de derechos de autor al permitir que los usuarios jueguen versiones piratas del software de juego protegido por derechos de autor de Nintendo en sistemas sin los TPM de la consola de Nintendo o en sistemas en los que los TPM de la consola de Nintendo han sido desactivados”.

Sin embargo, como han argumentado algunos defensores de la emulación, necesitan Lockpick para extraer claves de sus propias consolas Switch y emular juegos que ya poseen. “Esto es ridículo. Literalmente, esta es la única forma legal de emular juegos de Switch, extrayendo tus PROPIAS claves”, tuiteó el desarrollador independiente y creador de juegos de Mario MorsGames. “Ahora me veo obligado a obtener claves de formas ilegales para emular mis propios juegos, gracias Nintendo“.

Aún no está claro si o cuándo se eliminará el código fuente de Lockpick u otras herramientas de emulación y homebrew relacionadas con Switch de Github, ya que actualmente todas siguen estando disponibles. “GitHub generalmente no comenta sobre decisiones de eliminación de contenido”, dijo un portavoz de la empresa propiedad de Microsoft. “Sin embargo, en aras de la transparencia, compartimos públicamente cada solicitud de eliminación DMCA que llevamos a cabo. Para reclamaciones de la Sección 1201 como esta, seguimos nuestro proceso de revisión de elusión. Puedes obtener más información sobre cómo funciona esto en nuestra Política de eliminación DMCA”.

Pero las amenazas en aumento podrían tener un efecto de enfriamiento más amplio y ya han convencido al menos a un equipo de emulación de detener sus esfuerzos. El dúo detrás de Skyline Emulator, un emulador de Switch para dispositivos Android, anunció que cesarían el desarrollo.

“Es con gran tristeza que les traemos esta noticia. Recientemente, Nintendo ha enviado una solicitud de eliminación DMCA contra Lockpick RCM, que probablemente entrará en vigencia el lunes. Lockpick es una parte fundamental para extraer claves legalmente de la Switch“, escribieron en su servidor de Discord. “Afirman que elude su protección de copia (TPMs) y, por lo tanto, viola sus derechos de autor. Nos encontramos en una posición en la que potencialmente estamos violando sus derechos de autor al continuar desarrollando nuestro proyecto, Skyline, mediante la extracción de claves de nuestras propias Switches”.

Nintendo, los autores de Skyline, ItsSimonTime y llIllIIIlII1 no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Vía: Kotaku

Nota del autor:Mejor compren su consola y su juego legales con el link de arriba