Primer tráiler de Oppenheimer de Christopher Nolan

Este año ha sido bastante importante en cuanto a estrenos de películas en cines, se incluye a Ant-Man 3, la película de Super Mario Bros., Calabozos y Dragones, y recientemente con Los Guardianes de la Galaxia Vol 3. Sin embargo, hay un estreno en las sombras que seguro va a brillar por mérito propio, y esa justamente Oppenheimer de Cristopher Nolan.

Para a quien no le suene mucho el nombre del director pero ha dirigido ni más ni menos que cintas aclamadas como Batman: The Dark Knight y hasta Inception, mismas que han sido alabadas por la crítica y fans. De hecho, ya se ha lanzado el primer avance de la película, mismo que incluye escenas de acción y drama que van a ser del agrado de los fans.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la cinta:

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la trepidante paradoja del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

La película está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer, de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin. La película es producida por Emma Thomas, Charles Roven de Atlas Entertainment y Christopher Nolan.