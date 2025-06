Nintendo retrasa la película de The Legend of Zelda

La película live action de The Legend of Zelda es uno de los proyectos cinematográficos más esperados de los próximos años. Sin embargo, también parece ser uno de los más complicados. De esta forma, Nintendo ha confirmado que la cinta ya no espera disponible a finales de marzo del 2027, como estaba planeado, puesto que se ha retrasado.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió un comunicado escrito por Shigeru Miyamoto, en donde se menciona que la película de The Legend of Zelda se ha retrasado por un par de semanas. En lugar de estar disponible el 26 de marzo del 2027, como estaba planeado originalmente, la cinta live action ahora llegará el 7 de mayo del 2027. Esto fue lo que se comentó al respecto:

This is Miyamoto. For production reasons, we are changing the release date of the live-action film of The Legend of Zelda to May 7, 2027. It will be some weeks later than the release timing we originally announced, and we will take the extra time to make the film as good as it…

