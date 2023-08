Primer vistazo a juego basado en TMNT: The Last Ronin

Después de las noticias a principios de año de que la serie de cinco números “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” sería adaptada en un videojuego, hemos tenido nuestro primer vistazo al proyecto de las Tortugas Ninja esta semana, cortesía de THQ Nordic. La editorial reveló el juego del mismo nombre en su presentación el viernes, mostrando un breve adelanto cinematográfico de “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“. Aún no se ha anunciado una ventana de lanzamiento para el juego, pero sabemos que estará disponible en las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El primer tráiler del juego, que se muestra a continuación, lo califica como la “adaptación oficial” de la serie de cómics del mismo nombre y señala que está basado en el cómic creado por Kevin Eastman, Tom Waltz, Ben Bishop, Luis Antonio Delgado, y Esau e Isaac Escorza, aunque no indica si alguno de ellos está involucrado directamente en el juego. El tráiler en sí es bastante breve y no muestra mucho del juego, más bien sirve como un seguimiento al anuncio anterior para confirmar que el juego está en desarrollo activo.

Black Forest Games, uno de los muchos desarrolladores que posee THQ Nordic, se menciona al final del tráiler. Algunos de los juegos más recientes desarrollados por Black Forest incluyen Titan Quest y los juegos más nuevos de Destroy All Humans, como la remasterización de 2020 de “Destroy All Humans!“, el componente multijugador “Destroy All Humans! Clone Carnage“, y “Destroy All Humans! 2: Reprobed“.

La descripción del juego por parte de THQ Nordic toma parte de la sinopsis de la serie de cómics, que se encuentra a continuación para dar una mejor idea de qué trata “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” si no estás familiarizado con la serie.

“¿Quién es el Último Ronin? En una futura Nueva York asolada por la batalla, una tortuga sobreviviente emprende una misión aparentemente desesperada en busca de justicia para la familia que perdió”, explicó un avance del libro. “De los legendarios co-creadores de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, prepárate para la historia final de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes que lleva tres décadas en realización.

¿Qué terribles eventos destruyeron a su familia y dejaron a Nueva York como una pesadilla post-apocalíptica? Todo será revelado en este cuento climático de las Tortugas que ve a amigos de toda la vida convirtiéndose en enemigos y nuevos aliados emergiendo en los lugares más inesperados. ¿Podrá la tortuga sobreviviente triunfar?”

El juego “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” aún no tiene una ventana de lanzamiento actualmente.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Espero que la película y el juego estén mejor que lo que me pareció el cómic, para el cual creo que tuve demasiadas expectativas. Le daré una segunda oportunidad.