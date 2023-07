Primer tráiler del spinoff de The Boys

La San Diego Comic-Con dio noticias bastante positivas a pesar de no contar con hollywood por la huelga de actores, y eso se ha reflejado en avances como The Marvels, One Piece live action, y hasta la revelación de accesorios para Marvel’s Spider-Man 2 de Ps5. Por su parte, Amazon también tuvo lo suyo con el primer avance de un show muy esperado.

Este es ni más ni menos que Gen V, un spinoff de la popular The Boys, mismo que llega para exploremos el pasado de los personajes protagonistas, viendo así como algunos se van corrompiendo con el pasar del tiempo. En este podemos ver lo violento que es el show, así como a los héroes que pasan por momentos controversiales.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la serie:

Del mundo de The Boys llega Gen V. Young, aspirantes a héroes que ponen a prueba sus límites físicos y morales mientras compiten por el codiciado ranking de la Universidad de Godolkin. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deben enfrentarse a qué tipo de héroes se van a convertir.

Recuerda que se estrena el 29 de septiembre en Prime Video.

Vía: Youtube

Nota del editor: Yo no he visto ni siquiera The Boys, entonces habrá que ponerse al día para disfrutar del programa en toda su plenitud.