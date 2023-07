Alf regresa a la televisión de mano de Ryan Reynolds

Él es peludo, es un extraterrestre, su nombre es un acrónimo y ahora está regresando a la Tierra. Así es, ALF, de Alien Life Form (Forma de vida alienígena), el ícono de la comedia de finales de la década de 80, regresa al mundo del streaming y tengan cuidado, porque está vendiendo productos. El querido alienígena-marioneta volverá a la vida en una serie de segmentos de marca que se incluirán en el canal Maximum Effort de Ryan Reynolds.

El canal Maximum Effort de Reynolds está disponible en plataformas de streaming como Fubo, Freevee de Amazon y Tubi. Maximum Efforts ha adquirido los derechos del icónico programa ochentero, que gira en torno a una familia que adopta a un alienígena peludo que se come a los gatos. Maximum Effort emitirá episodios de la serie y también insertará nuevos segmentos patrocinados en los episodios, que se llamarán “Momentos Máximos“.

Maximum Effort trabajó con el creador de ALF, Paul Fusco, y Shout! Studios para crear los segmentos patrocinados. Los segmentos promocionarán productos como Mint Mobile, una compañía que pertenecía a Reynolds antes de venderla a T-Mobile. ALF también promocionará timbres Ring, HMS y Fubo, entre otros productos y servicios. Los inserts patrocinados comenzarán a emitirse cuando ALF se estrene en Maximum Effort el 29 de julio de 2023. El evento será marcado con un maratón de ALF llamado “Caturday“, en honor a los hábitos de ALF de comer felinos.

Sobre esta nueva empresa, Reynolds dijo:

“En Maximum Effort, nos encanta correr riesgos y difuminar las líneas entre los programas y el patrocinio, porque creemos que ambos pueden ser igualmente entretenidos”. Continuó diciendo: “Además de mi amor irracional por ALF cuando era niño, una de las razones por las que licenciamos este programa fue precisamente porque Paul, Shout! Studios y nuestros valientes socios de marca querían conspirar con nosotros para traer a ALF de vuelta a la vida. ¡Sintonicen este Caturday!”

Es ciertamente una elección interesante mezclar publicidad y contenido de una manera tan fluida. Modificar una serie de casi 40 años para promocionar productos como timbres de video y compañías de telefonía celular no es, precisamente, una elección obvia. Pero tal vez eso es lo que busca el canal Maximum Effort.

El canal se lanzó en junio y cuenta con contenido creado por Reynolds mismo, incluida una serie en la que lee cuentos para dormir a los espectadores. La decisión de incorporar una serie clásica en un nuevo canal no es una idea particularmente nueva, sin embargo, la adición de contenido original y patrocinado en dicha serie es, como mínimo, novedosa. Puedes ver ALF en el canal Maximum Effort este sábado 29 de julio de 2023, durante su maratón de estreno durante todo el día.

Vía: Collider

Nota del editor: De niño odiaba a ALF pero cada vez que prendía la tele, si estaba un capítulo, me quedaba viéndolo. Fue un personaje que marcó mucho las décadas durante las cuales se transmitió y me da gusto que esté de vuelta, aunque sea en pequeños segmentos, he intentado ver la serie de nuevo pero siempre que encuentro un lugar dónde hacerlo, la quitan o se acaba mi suscripción. Actualmente la pueden ver por Max.