Pues parece que hoy en día todos quieren convertirse en el siguiente James Bond. El día de ayer, Tom Holland expresó su deseo por dar vida al icónico agente británico, y ahora fue Ryan Reynolds quien también quiere quedarse con este papel. Tal vez Reynolds lo haya dicho en tono de broma, pero parece que no tendría problemas si le dieran el rol.

Platicando con The Times, Reynolds dijo lo siguiente:

Reynolds recientemente participó en Red Room, una película original de Netflix junto a Dwayne “The Rock” Johnson y Gal Gadot. Curiosamente, Johnson también se mostró un poco interesado por el papel de Bond:

“Sí, mi abuelo fue un villano de Bond en You Only Live Twice con Sean Connery. Fue algo muy, muy genial. Y me gustaría seguir sus pasos y convertirme en el siguiente Bond. No quiero ser un villano. Quiero ser Bond.”