Como seguramente ya sabes, 007: No Time To Die será la última vez en que veamos a Daniel Craig en el papel del icónico espía, James Bond. Así es, el estreno de esta cinta también representó el fin de una era para Craig, y aunque sus productores todavía no están buscando al actor que lo reemplazará, ya hay varias celebridades que se han apuntado para el papel. Entre ellos tenemos a Tom Holland, quien tras su carrera como Spider-Man, buscará convertirse en el siguiente 007.

Jacob Batalon, quien interpreta a Ned Leeds en el MCU, dijo en entrevista para GQ que Holland está muy entusiasmado por convertirse en el siguiente James Bond. Por supuesto, esto no quiere decir que ya tenga el papel, solo que le encantaría. En las propias palabras de Holland:

“Tengo dos papeles que interpretaré en los próximos años que me entusiasman mucho. Pero todavía no puedo hablar sobre ellos. Quiero decir que, en última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. Entonces, ya sabes, solo estoy mostrando eso. Me veo bastante bien con un traje “.

Otro de los actores que fue muy votado por los fans es Henry Cavill, aunque mencionó que preferiría interpretar a un villano dentro de una película de 007 que al propio James Bond. Acá puedes ver exactamente qué dijo al respecto.

Nota del editor: Creo que Holland todavía es demasiado joven para interpretar a James Bond. Tal vez la película de Uncharted nos de una buena idea de qué tan buen trabajo haría Holland con uno de estos papeles, pero seguirá siendo difícil dejar de relacionarlo con Spider-Man y el MCU.

Via: GQ