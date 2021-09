007: No Time to Die será la última vez que veamos a Daniel Craig en el papel de James Bond, y los fans ya están ansiosos por conocer al actor que lo reemplazará. Henry Cavill es uno de los más votados por parte de la comunidad, aunque en una reciente entrevista, la estrella británica dijo que preferiría tener oportunidad de interpretar al villano en una de estas películas.

El portal The Movie Dweeb tuvo oportunidad de charlar con el actor, pero en lugar de preguntarle si estaría dispuesto a ser el próximo 007, le preguntaron si mejor preferiría un papel antagónica en la siguiente película de la franquicia. A continuación puedes conocer su respuesta:

“If Barbara [Broccoli] and Michael [G. Wilson] interested me in any capacity to be a part of their movies, then I will gladly have that discussion, and that would be something I’d be very keen to explore further.”

Even Henry Cavill seems keen to portray James Bond. #NoTimeToDie pic.twitter.com/fgwlMFD6PZ

— The Movie Dweeb (@The_MovieDweeb) September 28, 2021