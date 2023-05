Primer tráiler de la película de Gran Turismo

Está muy claro que la división de PlayStation se encuentra experimentando nuevos caminos, ya que tienen planeado lanzar juegos que tengan el formato de servicio al igual que otros como Fortnite. Por su parte, también están entrando al cine y la televisión, como prueba tenemos a la serie de The Last of Us y también a la próxima cinta de Gran Turismo.

Hablando de esta última, poco a poco va soltando más información como su trama, elenco, día de estreno y hasta metraje que no se trata precisamente de un avance en forma, pues en realidad solo hemos visto poco de esta filmación. Sin embargo, parece que Sony ya está lista para empezar con la publicidad, y por esa razón han liberado el primer tráiler en forma.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la cinta:

Basada en la historia real de Jann Mardenborough, la película es el último deseo cumplido de un jugador adolescente de Gran Turismo cuyas habilidades de juego ganaron una serie de competencias de Nissan para convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional.

Recuerda que esta película se estrena el próximo 11 de agosto.

Vía: Youtube

Nota del editor: Parece que los fanáticos están muy emocionados, aunque el detalle en cuanto a popularidad de Gran Turismo es que es mucho más de nicho en comparación a otras franquicias de PlayStation. Ya veremos cómo le va en el mes de agosto.