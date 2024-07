Primer tráiler de la película de F1

La F1 es uno de los deportes más amados por el público. Sin embargo, a diferencia del baseball o básquetbol, no hay muchas películas relacionadas con esta forma de entretenimiento. Afortunadamente, esto cambiará el próximo año, cuando F1 llegue a las salas de cine, y para convencer a todos los interesados, recientemente se compartió el primer tráiler de esta cinta protagonizada por Brad Pitt.

En F1, Hayes, a cargo de Brad Pitt, es un piloto de Fórmula 1 que se retiró después de un accidente. Años más tarde, Hayes está convencido de volver al asiento del conductor como mentor del corredor Joshua Pearce, interpretado por Damon Idris. Jospeh Kosinski ha sido elegido para el director en esta ocasión, y considerando que también trabajó en Top Gun: Maverick, podemos esperar una cinta llena de primer nivel.

Si bien el avance no está tan enfocado en la historia, sí nos proporciona una idea general de la trama. Todo esto acompañado de We Will Rock You, la icónica canción de Queen. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno específica, se espera que la cinta de Warner Bros. y Apple Studios llegue a los cines en el verano de 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de F1 24. De igual forma, esta es nuestra reseña de F1 23.

Nota del Autor:

F1 luce como la próxima gran película del verano. El tráiler fue entretenido, y si bien no da muchos detalles sobre la historia, sí nos da una idea del tipo de cinta que nos espera, una con una gran cinematografía, música, y actuaciones de primer nivel por parte de un gran elenco.

Vía: Warner Bros.