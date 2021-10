Primer teaser en video del milésimo capítulo de One Piece

Sí, One Piece ya está a nada de lanzar el milésimo capítulo en el anime y para celebrarlo, ya tenemos nuestro primer teaser en video. El conflicto de Onigashima ha sido el centro de atención últimamente, y todo parece indicar que las cosas están a punto de explotar con este siguiente hito en la serie.

Funimation será el responsable por transmitir el milésimo capítulo de One Piece el sábado, 20 de noviembre, y para celebrarlo, habrá muchas prometedoras cosas. No solo tendremos un stream especial en donde los fans podrán ver los episodios 998 y 999 en Funimation, sino que la comunidad también podrá ganar diferentes recompensas al sintonizarlo. Y claro, como te comentábamos antes, también está un nuevo teaser en video.

The journey together to 1000 episodes ends here!

Tune into @Funimation’s One Piece 1000 celebration with @RogersBase on November 20 to catch up with episodes 998-999 and learn how to make Luffy’s favorite food.

Find out more: https://t.co/YweDs2XFzw pic.twitter.com/etrMfsLTlP

— One Piece (@OnePieceAnime) October 20, 2021