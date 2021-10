Demon Slayer: Mugen Train es considerada por muchos una de las mejores películas de anime de la historia. Ahora estas declaraciones por fin se han hecho una realidad, ya que esta cinta ya es el tercer trabajo de este tipo mejor reconocido por parte de los críticos.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, Demon Slayer: Mugen Train ha logrado obtener la clasificación de Fresh, esto gracias a una aceptación del 98% por parte de críticos, y 99% de los fans. En el medidor de este sitio, solo Only Yesterday de 1991 y Grave of the Fireflies de 1988, ambas de Studio Ghibli, están por delante de acuerdo con los profesionales.

🍅 CERTIFIED FRESH 🍅#DemonSlayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train is officially @RottenTomatoes Certified Fresh! 🥳 pic.twitter.com/hDLAvVqWPh — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) October 22, 2021

Por otro lado, Your Name de 2016 tiene el mismo nivel de aceptación, y el trabajo de Ufotable supera a El Viaje de Chihiro de 2021. Respecto a la recepción de los fans, el 99% posicionan a esta cinta como la mejor película de anime registrada en Rotten Tomatoes. Junto a esto, no hay que olvidar que Mugen Train ha recolectado más de 450 millones de dólares a nivel internacional, convirtiéndola así en el trabajo de Japón más éxito globalmente.

Nota del Editor:

Este éxito es más que merecido. Aunque el anime está recreando esta película, la experiencia del cine es única y nos demuestra la popularidad que tiene Demon Slayer a nivel mundial. Será interesante ver si una segunda cinta ya está en desarrollo.

