Primer gameplay oficial de South of Midnight

Como ya se esperaba, como parte de los anuncios del Developer_Direct de Xbox, tuvimos la oportunidad de ver un South of Midnight, el siguiente juego de Compulsion Games, el mismo equipo que nos entregó We Happy Few. En esta ocasión controlamos a una chica que es transportada a un mundo en donde los cuentos clásicos del sur de Estados Unidos son una realidad.

El vistazo del Developer_Directs nos mostró parte de la historia, así como las diferentes habilidades de la protagonista, algo que no solo nos permite enfrentarnos a diferentes enemigos, sino también a superar múltiples retos ambientales y de plataformas. South of Midnight será un juego de acción, en donde tenemos a nuestra disposición diferentes poderes para superar cada uno de los retos que cada rival presenta.

Notablemente, el juego también cuenta con gigantes jefes, cada uno inspirado en diferentes leyendas. Estos serán los momentos más impactantes de esta entrega, en donde la música será un gran acompañante para estos enfrentamientos. Por último, se ha confirmado que South of Midnight estará disponible el próximo 8 de abril de 2025 en Xbox Series X|S y PC, así como día uno en Game Pass.

Vía: Developer_Direct