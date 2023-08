Presupuesto de One Piece supera al de Game of Thrones

El lunes 27 de agosto de 2023, los fanáticos conocieron el presupuesto para la próxima serie de acción en vivo de One Piece de Netflix. Se informó que cada episodio de la serie próxima es más costoso que los episodios de Game of Thrones. Esto fue una parte central de las especulaciones en línea, que ahora han sido confirmadas por el sitio alemán de Netflix, conocido como Netflixwoche.

Se informa que el presupuesto de cada episodio de la serie es de más de $17 millones de dólares. Las últimas noticias han aumentado la emoción de los fanáticos por el estreno y están ansiosos por ver lo que la serie tiene para ofrecer.

Según las últimas noticias de Netflixwoche, los episodios de la serie live-action de One Piece de Netflix están programados para ser más costosos que los episodios de la aclamada serie de HBO, Game of Thrones. El presupuesto por episodio de Game of Thrones fue de $14.79 millones de dólares, en comparación con el presupuesto de $17.27 millones de dólares de la adaptación live-action.

Es importante tener en cuenta que Netflixwoche no especifica si se refiere al presupuesto general por episodio de Game of Thrones o solo al de la octava y última temporada. Para contextualizar, los números de la octava temporada son sorprendentemente similares a lo que la publicación está haciendo referencia, con un presupuesto general de aproximadamente $90 millones de dólares en seis episodios de la temporada. Como resultado, muchos interpretan esto como que el presupuesto por episodio se refiere a la octava temporada del programa de HBO y no a la serie completa. Esto también se respalda por el hecho de que se dice que la octava temporada de la serie tuvo los episodios más costosos de toda la serie. Por lo tanto, si los números en discusión se refieren a la serie completa, es probable que sea considerablemente más bajo.

Sin embargo, esto es puramente especulativo, ya que no se ha emitido ninguna confirmación al respecto. La serie live-action de One Piece está programada para estrenarse internacionalmente en Netflix el jueves 31 de agosto de 2023. Aunque Netflix no ha anunciado oficialmente una fecha de lanzamiento específica, la plataforma generalmente lanza su contenido original/exclusivo a las 12 am, hora del Pacífico (2am Hora de la Ciudad de México).

Si bien la base de fanáticos de la serie original de manga del autor e ilustrador Eiichiro Oda ha tenido opiniones mixtas sobre la adaptación, la gran mayoría está optimista y emocionada por el estreno. Algunos que inicialmente eran pesimistas ahora están convencidos del potencial de la serie según las críticas tempranas, los avances, el material promocional adicional y más.

Vía: Sportskeeda

Nota del autor: Estaba seguro de que iba a ser pésima, ahora sí tengo ganas de verla, pero creo que hypearla es muy peligroso.